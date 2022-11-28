跨境郵包藏毒瓦楞板孔洞 刑事局攜手比利時緝毒

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）有運毒集團利用國際快捷郵包自歐洲夾藏毒品寄送來台，其於盒裝衣物上下夾層加裝塑膠瓦楞板，再將愷他命粉末填封於孔洞中，刑事局接獲比利時海關情資循線於桃園逮5嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，國際刑警科隊長張瑋倫表示，日前接獲比利時情資指出，疑有運毒集團利用國際快捷郵包夾藏毒品寄送來台，比國海關已先行將包裹內毒品扣押，並將箱內其他合法物品照舊運送來台。

警方調查發現，此不法運毒集團是利用EMS國際快捷郵包管道，於盒裝衣物上下夾層加裝具孔洞的塑膠瓦楞板，再將毒品愷他命粉末填封於孔洞之中，在外觀上難以察覺，藉此掩護非法毒品進入台灣境內。

專案小組透過此毒品包裹循線追查，於今年5月16日至桃園市一處住家大樓跟監埋伏，發現此集團是由白牌計程車駕駛24歲宋男擔任第1層領貨車手，待其取貨後再轉往購物中心停車場和主嫌30歲莊男會面，隨後前往附近馬路口轉交毒品郵包給莊男和其26歲蕭姓女友（第2層車手），現場將3嫌一舉查獲。

後續專案小組發現此集團還有另一個毒品包裹將寄送來台，立即協調關務署於5月17日攔截到第二批包裹，除溯源追查上游成員外，也於10月19日於桃園市逮捕林姓母女兩嫌，她們將手機等個資出借莊男作為人頭帳戶。

此運毒集團所寄送第一批毒郵包夾藏愷他命粉末淨重3.61公斤，於比利時截獲；第二批毒郵包夾藏愷他命粉末淨重3.782公斤（純度約85%），於國內關務署截獲。初估市價約為新台幣1800萬餘元。

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全案詢後將莊男等5嫌依法送桃園地檢署偵辦，其中莊男和宋男裁定羈押。

刑事局說明，由於愷他命在比利時屬管制藥品，若有醫師處方籤即可合法持有使用，取得相對容易，研判相關運毒集團得知此途徑和覬覦毒品獲利，所以鋌而走險從國外運輸毒品入台牟利，將持續透過駐荷蘭聯絡官協調比利時機場海關協查跨境毒郵包案，落實達成「拒毒於海外、截毒於關口、緝毒於境內」的無毒家園願景。（編輯：張銘坤）1111128