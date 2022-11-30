凌虐傷害3歲男童致死 更一審改判保母和丈夫

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（中央社記者劉世怡台北30日電）基隆劉姓無照保母收托照顧3歲男童，被控與張姓丈夫長期凌虐傷害男童致死。高院更一審今天審酌夫婦有悔悟改認罪等，改判處劉女11年8月、張男12年4月，全案可上訴。

全案緣於，基隆市消防局在民國109年9月25日接獲劉姓保母通報，家中3歲男童高燒不退，陷入昏迷，救護員到場，發現男童已明顯死亡並未送醫，立即通知警方前來處理。

檢警查出，劉女與張男於109年6月至9月23日期間，不提供男童成長所需的足夠食物營養，又多次斥喝、徒手或以玩具車等毆打男童，導致男童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴，頭部、四肢、背部等有多處新舊傷。

此外，夫婦又多次以腳踩踏男童腹部，導致肝臟挫裂等傷害，除身心狀況持續惡化，也出現腹瀉、嘔吐、食慾不振及活動力下降情形。

檢方指出，男童在109年9月24日發燒後，劉女與張男也僅餵食少許水及雞湯，未帶男童就醫，致使男童在隔天因頭軀體腹部多處挫傷、顱內慢性硬腦膜下腔出血、肝臟挫傷、外傷性胰臟挫裂併出血，最後因為中樞神經衰竭、出血性休克死亡。檢方將劉女與張男起訴。

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一審基隆地院審酌，劉女與張男明知男童父母就算有欠費，也與年幼男童無關，竟對無反抗能力的男童長期施暴、凌虐，導致男童死亡，犯罪情節嚴重，又未與男童父母達成和解並取得原諒等，依故意對兒童犯傷害致死罪，判劉女12年、張男12年半。

案經上訴，二審台灣高等法院改判劉女11年半、張男12年，最高法院撤銷發回，由台灣高等法院更一審審理；更一審考量夫婦在一審否認犯行，後來審理期間已知悔悟並坦承犯行等，今天改判劉女11年8月徒刑、張男12年4月徒刑。還可上訴。（編輯：李亨山）1111130