北市新增21處科技執法地點 12/1啟用

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市現已啟用8處違停科技執法設備，違規案下降9成見成效。為持續維護道路交通秩序，台北市警察局交通警察大隊提醒，明天起將新增「榮總周邊」等21處科技執法地點。

交通警察大隊透過新聞稿表示，為維護北市轄區道路交通秩序與安全，自民國108年起開始推動科技執法設備取締違規停車，現已啟用科技執法地點計有台北車站等8處，統計今年10月各處設備取締違停計1840件，較測試期間平均每月件數減少90%，成效顯著。

為維護北市轄區道路交通秩序與安全，以防制交通事故發生。交通警察大隊說，今年透過資料庫大數據分析，篩選出易肇事路口，目前已於21處建置交通科技執法設備，將於明天、12月1日起正式啟用執法，針對違規車輛以科技執法偵測取締。

其中20處路口分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口、民權東路與建國北路口、市民大道與中山北路口、市民大道與建國南路口、市民大道二段與林森北路口、和平東路與基隆路口。

以及信義路與建國南路口、辛亥路三段與基隆路三段口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口、中正路與延平北路口、大度路與立德路口、承德路與福國路口、和平西路與西園路口及辛亥路與木柵路一段口。

交通警察大隊說明，上述20處路口的多功能科技執法設備，將針對「車輛不停讓行人、闖紅燈、轉彎未依規定行駛」等違規項目偵測取締，各路口依據事故態樣分析，採行不同的「多功能」交通違規項目進行取締。

另外，有鑒於「榮總醫院周邊」就診民眾、計程車常違規停車，導致交通壅塞及影響救護車通行，為有效遏止車輛違規停車影響交通順暢與救護動線，也已規劃建置違規停車科技執法設備，同步於12月1日正式啟用執法。

交通警察大隊指出，違規停車科技執法設備，是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，若發現偵測區內有違停車輛，就自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發，除可減輕員警負擔和提升執勤安全外，也可避免執法爭議。

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依據道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，「併排停車」可處2400元罰鍰。

交通警察大隊表示，北市現已啟用8處違規停車科技執法設備，包含市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前、南港車站、台北轉運站、內湖路1段739號前、捷運公館站，是以北市重要幹道、車站及醫院周邊等因素評估建置，以確保增進交通安全、順暢及傷患救助。（編輯：張銘坤）1111130