移工盜伐扁柏轉賣加工 南投檢警瓦解集團起訴4人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

梅姓、丁姓逾期居留移工多次到南投縣仁愛鄉盜伐台灣扁柏，再轉賣鄭姓女子獲利，鄭女再委由王男加工，南投地檢署破獲並扣得台灣扁柏角材31塊、總重439.86公斤，全案依涉犯森林法等罪嫌起訴。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）梅姓、丁姓逾期居留移工多次到南投縣仁愛鄉盜伐台灣扁柏，再轉賣鄭姓女子獲利，鄭女再委託王男加工，檢警破獲並扣得台灣扁柏角材31塊、總重439.86公斤，全案依涉犯森林法等罪嫌起訴。

37歲梅姓、39歲丁姓（譯名）越南籍逾期居留男移工等人組成集團盜伐貴重木台灣扁柏，轉賣49歲鄭姓女子，再委由49歲王姓男子加工製成聚寶盆、精油，南投地方檢察署偵查終結，全案依涉犯森林法、組織犯罪防制條例提起公訴，也籲民眾勿買來源不明貴重木或製品。

南投地檢署今天發布新聞稿表示，梅姓、丁姓與另2名姓名、年籍不詳越南移工組成4人盜伐集團，自今年5月28日至7月30日多次從台14甲線25.9公里處徒步進入林務局埔里區林班地，砍伐、鋸切貴重木台灣扁柏為角材，駕車載運下山，分3次售給鄭女得款新台幣9萬6000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭女再將這些扁柏角材載到王男位於嘉義縣太保市的加工廠，委由王男加工製成聚寶盆、精油。警方在彰化縣伸港鄉查獲梅男、丁男竊得贓木19塊，另搜索鄭女位於雲林縣土庫鎮住處，鄭女主動交出贓木製成的精油等證物，也在王男加工廠扣得扁柏角材12塊、手機等。

檢方指出，梅男、丁男明知林班地是林務局南投林區管理處編定管理的國有水源涵養保安林，未經許可不得砍伐，竟結夥竊取；鄭女明知角材來路不明仍購買贓木；王男明知台灣扁柏在市面鮮少合法流通，無確實來源證明，仍收受贓木加工製成聚寶盆、精油。（編輯：陳仁華）1111201