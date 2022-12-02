債務糾紛強押被害人 警發現汽車搖晃攔查救人

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）連姓男子等3人與周姓男子有債務糾紛，因談判不合以刀子控制周男行動在汽車內，並劃傷大腿。警方巡邏時機警發現有異，予以救援並詢問後，將連嫌3人依妨害自由等罪嫌移送。

對於這起因債務糾紛被強押上車的案件，中和警分局中原派出所副所長何信緯今天以新聞簡訊、影片對外表示，何姓與李姓警員於11月25日上午11時服勤巡邏時，在中和區中山二段停等紅綠燈，發現旁邊的轎車劇烈搖晃，相當怪異。

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他說，員警立即上前查處，於車外聽到爭吵聲及撞到窗戶的聲音，立即要求駕駛將窗戶搖下、開車門；警方發現車內連男手持摺疊刀，員警立即將其壓制並請求同仁支援。

警方後來將在場連嫌、楊姓男子及一名17歲男子，連同被害人周男一起帶回派出所釐清案情，發現為債務糾紛，雙方談判不攏，連嫌3人竟控制周男，並以摺疊刀劃傷大腿。經詢問後，全案依妨害自由、傷害、恐嚇案，將連男等3人移送新北地檢署、少年法庭偵辦。（編輯：李錫璋）1111202