彰檢查賄有斬獲 釐清案件30天內提當選無效之訴

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（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）九合一選舉日前落幕，今天公告當選人名單。彰化地檢署指出，轄內當選人或團隊人員涉賄選共45案，對於以不法手段當選者，將依選罷法於30天內提出當選無效之訴。

2022年地方公職人員選舉11月26日落幕，彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，對於以不法手段當選者，將依公職人員選舉罷免法第120條第1項規定，於公告當選人名單日起30天內提出當選無效之訴；另外，縣議會正、副議長及代表會正、副主席選舉將進行，將繼續維護選舉公平。

彰化地檢署指出，當選無效之訴所涉，除當選人本人，也包含直接、間接選任或監督認可協助競選工作團隊的不法行為，目前轄內公告當選人或團隊人員涉賄選案共45件，將盡快依最高檢察署指示，逐一檢視是否符合法條所列各款要件，再提出當選無效訴訟。

競選期間，彰化地檢署表示，接獲多件賄選情資，例如施姓縣議員候選人與父親涉假借贊助同選區村里長、鄉鎮市民代表候選人文宣品而要求投票支持，等同以每人新台幣7500元至5萬5000元不等費用行賄，經通知8人到案說明，施姓候選人父子有勾串、滅證之虞被收押禁見。

還有大村鄉某鄉民代表候選人樁腳、彰化縣某議員候選人樁腳等人，選前以每票300元、500元、2000元向選民行賄，檢察官訊問後，涉案樁腳分獲交保、收押禁見。

另外，芳苑鄉某洪姓樁腳以每票1000元向選民行賄，要求投票支持某鄉長候選人及某鄉代候選人，這名樁腳涉違反選罷法遭收押禁見。（編輯：戴光育）1111202