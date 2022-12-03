南投市清潔隊垃圾暫置場火警 燃燒面積500平方公尺
2022/12/3 12:39（12/3 13:36 更新）
南投市公所清潔隊垃圾暫置場3日凌晨發生火警，南投縣消防局獲報派出5輛消防車前往滅火，清潔隊也派出3輛挖土機挖出防火線。（南投市公所清潔隊提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月3日
（中央社記者吳哲豪南投3日電）南投市公所清潔隊垃圾暫置場今天凌晨發生火警，南投縣消防局派出5輛消防車前往現場滅火，清潔隊人員也出動挖土機挖出防火線，清潔隊估計，燃燒面積約500平方公尺。
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南投市公所清潔隊上午發布新聞指出，凌晨5時左右傳出火警，起火點位在市公所清潔隊垃圾暫置場，消防隊獲報派出5輛消防車前往滅火，清潔隊也派出3輛挖土機挖出防火線，至於現場暫置垃圾約有1萬5000公噸，打包區約有1萬7000公噸。
清潔隊表示，南投市每天產出60公噸垃圾，清運能量卻不足十分之一，縣府今年9月開始增加垃圾轉運量，目前每月約可以外運3000噸垃圾，至於垃圾堆置場起火原因初步懷疑是垃圾堆積產生自燃，實際原因仍待消防局調查釐清。（編輯：黃世雅）1111203
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