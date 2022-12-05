不雅影片外流家屬控辦案消極 桃警：法院審理中

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園某中學少女與男友分手，遭男方將不雅影片透過群組散布，少女由父親陪同報案提告，但家屬近日指控警方辦案消極，桃園分局今天表示，案件正由桃園地方法院審理中。

桃園市警局桃園分局副分局長陳怡誠接受媒體聯訪表示，少女在今年1月下旬報案後，警方依規定受理積極偵查，並開立案件證明單及通報，將涉案人及關係人等通知到案說明以釐清狀況。

陳怡誠說，期間警方審視涉案人手機內影像，因手機已重製還原，因此影像都已消失，警方也依程序申請搜索票至涉案人住處進行搜索，針對涉案人住家電腦、手機調查，並未發現相關影像，但全案仍移請桃園地方法院少年法庭偵辦。

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陳怡誠指出，警方同時也發函給涉案人學校詢問，是否有相關影像或其他證據提供，經檢視學校性平案件調查資料回函，發現除了原先的5段不雅片外並沒有其他不雅影像，警方也一併將資料移送桃園地方法院少年法庭調查。

警方表示，全案在7、8月間調查完成作業，並陸續將涉及外流影片的4名少年送桃園地院少年法庭偵辦，警方強調，絕對沒有吃案問題。（編輯：方沛清）1111205