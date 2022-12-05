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基隆警臨檢汽車旅館 男子疑吸毒爬窗逃墜樓身亡

2022/12/5 18:15（12/5 18:31 更新）
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基隆市警局4日下午執行「清樓專案」臨檢勤務，清查安樂區某汽車旅館時，47歲陳姓男子疑在房內吸毒，從窗戶爬上屋頂躲避警方臨檢，不慎失足墜樓不治。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月5日
基隆市警局4日下午執行「清樓專案」臨檢勤務，清查安樂區某汽車旅館時，47歲陳姓男子疑在房內吸毒，從窗戶爬上屋頂躲避警方臨檢，不慎失足墜樓不治。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月5日
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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市警局昨天執行「清樓專案」到汽車旅館臨檢，47歲陳姓男子疑在房內吸毒，他從窗戶爬上屋頂躲避警方臨檢不慎失足墜樓不治，警方除在房內查獲毒品外，並帶回高姓男子偵辦。

警方今天指出，基隆市警察局第4分局安樂派出所員警昨天下午2時許依規劃前往安樂區某汽車旅館執行「清樓專案」臨檢勤務。

臨檢過程中，由旅館服務人員陪同前往客房敲門示意臨檢，員警在等待開門期間，突然聽見1樓車庫外有重物墜落聲響，上前查看發現陳男躺臥地面頭部受創流血，立即通報消防局派員趕赴現場協助送醫，陳男因傷重被宣告不治。

案發後，房內的44歲高姓男子開門讓警方入內查看，警方在房間及自小客車內查獲毒品海洛因、安非他命及相關施用毒品器具。

警分局偵查隊、基隆市警察局鑑識科到場採集相關跡證後，全案將報請基隆地檢署刑事相驗，並將高男依毒品危害防制條例，一併移送基隆檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1111205

#清樓專案
#海洛因
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