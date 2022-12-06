中投警官涉富商招待餐會 台中市警局：嚴辦不徇私

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台中與南投有警官受邀到富商私人招待所參加餐會，事後爆出南投一名警官性騷事件，衍生案外案。台中市警察局副局長鄧學鑫（圖）6日接受聯訪指出，配合警政署調查，不會徇私，依法嚴查嚴辦。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中與南投爆出有警官受邀到富商私人招待所參加餐會，事後南投一名警官涉性騷擾事件。台中市警察局副局長鄧學鑫今天表示，配合警政署調查，不會徇私，依法嚴查嚴辦。

有媒體披露指稱，南投縣某分局一名小隊長，日前與單位同事一起前往台中市參加餐會，餐會結束後，小隊長請一名女警代駕，返回分局卻酒後失態，跑到女警宿舍騷擾對方，小隊長記一大過調整服務地區，改調行政警察警員，分局長則因危機處理失當記申誡2次。

由於事發當天，有台中、南投縣多名二線三星以上的警官，獲邀到富商的私人招待所參加餐會，後因南投小隊長涉及酒後性騷擾一案，衍生了案外案。

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對此，鄧學鑫今天出席市政會議後接受媒體聯訪時指出，目前正配合警政署調查，相關細節不便說明。他說，不鼓勵八卦，支持員警認真努力工作，外界不要道聽途說、捕風捉影，警方會深入調查，不會徇私，不會有任何庇縱，至於當天出席的台中警官人數也還在調查中。

台中市警案局發布聲明指出，配合警政署會同調查中，並主動積極查處有關市警局人員赴宴有無違失，因目前尚在調查中，無法針對調查細節一一回應，一定秉持不掩飾、不庇縱、不徇私的原則，依法嚴查嚴辦。（編輯：謝雅竹）1111206