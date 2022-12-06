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首頁 / 社會

工作糾紛起爭執 貨車司機刺死同事遭判13年

2022/12/6 15:57
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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）擔任貨車司機的林男和李男因棧板問題起爭執，2人相約談判發生衝突，林男拿出預藏的麵包刀刺傷李男下腹部，導致李男失血過多死亡，彰化地院今天依殺人罪判林男有期徒刑13年。

根據台灣彰化地方法院公布的刑事判決書，今年3月，擔任貨車司機的林男和李男因貨運棧板問題起爭執，2人利用手機通訊軟體LINE傳訊息，相約在貨運公司談判，林男赴約前先到大賣場購買麵包刀，再開車前往公司。

林男一進入公司就和李男理論，2人一言不合發生推擠，林男拿出預藏麵包刀朝李男揮砍，李男雖出手阻擋，但下腹部仍被刺傷；多名公司員工見狀上前制止，將林男架住才奪下麵包刀，被刺傷的李男全身是血躺在地上，送醫急救仍因失血過多不治。

林男遭彰化地檢署檢察官依殺人罪提起公訴，彰化地院審理此案時，林男辯稱買麵包刀只是要自保，沒有想要殺人。

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不過地院法官調閱監視器畫面及依據證人供詞，發現被告與被害人平時沒接觸，先前也沒有糾紛、嫌隙，只因工作業務發生口角，林男竟持麵包刀前往理論，爭執中雙方發生肢體衝突，林男因盛怒升高為殺人犯意，持麵包刀刺入被害人下腹部，造成大量出血死亡，整個過程約43秒。

法官考量被告否認有殺人犯意，未反思內省，也未獲得家屬諒解，犯後態度不佳，因此依刑法殺人罪判處有期徒刑13年，褫奪公權10年，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1111206

#彰化地院
#彰化地檢署
#林男
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