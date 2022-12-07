修法嚴懲聚眾鬥毆 警政署長：案件數減近3成

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）警政署長黃明昭今天表示，刑法修法嚴懲聚眾鬥毆後，相關移送案件數減少近3成，顯見成效，並重申針對黑幫涉及聚眾鬥毆、妨害秩序等暴力案件，絕對從嚴偵辦。

刑事局今天舉行「修法嚴懲聚眾鬥毆 淨化社會治安環境」記者會，黃明昭到場視察成果，他表示，行政院長蘇貞昌指示內政部及法務部共同推動修法，將聚眾鬥毆加重處罰，刑法第149、第150條修正條文於民國109年1月17日凌晨0時起生效。

黃明昭指出，根據警政署統計，修法後、109年平均每月移送160件，110年平均每月移送140件，今年已降至每月平均移送115件，減幅近3成，顯見修法策略及警察有效壓制處理，具相當成效。

他說，自己上任後就要求各警察機關強化員警現場蒐證等專業能力，涉黑案件也協調管轄地檢署檢察官聲請羈押；針對重複性鬥毆分子，也要求管轄警察機關透過家庭或公司訪問加以約束，以達防制效果；並重申掃黑執法決心。

刑事局第四大隊大隊長陳瑞基說明案情，日前獲報新北蘆洲地區53歲林姓角頭連續涉犯刑法恐嚇、街頭聚眾滋事等案，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

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專案小組驚蒐證偵知，以林男為首的7人黑幫涉犯刑法恐嚇、街頭聚眾滋事等案，受人委託後，數次指揮、操縱旗下幫眾持木棍、油漆袋驅車前往桃園市龜山區一處民宅潑漆、毀損監視器，導致被害人心生畏懼。

警方見時機成熟於今年8、9月兵分多路到新北市蘆洲區等處，將治平檢肅對象林男暨6名組織成員緝捕歸案，全案依涉犯刑法恐嚇、妨害自由及違反組織犯罪防制條例等罪移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1111207