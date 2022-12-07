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二殯工人午休聚賭天九牌 北市警究查送辦

2022/12/7 15:05（12/7 15:36 更新）
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台北市立第二殯儀館近日有工人趁午休時間群聚賭博，轄區警方獲報後立即派員到場查處，於工地房間內當場查扣天九牌一組及賭資新台幣2833元，在場人員全數帶回派出所釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月7日
台北市立第二殯儀館近日有工人趁午休時間群聚賭博，轄區警方獲報後立即派員到場查處，於工地房間內當場查扣天九牌一組及賭資新台幣2833元，在場人員全數帶回派出所釐清案情。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月7日
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（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北市立第二殯儀館近日有工人趁午休時間群聚賭博，轄區警方獲報後立即派員到場查處，於工地房間內查獲朱男、洪男和林男在場玩天九牌，另外兩名黃男則在旁觀看，依法辦理。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下羅斯福路派出所5日中午12時許接獲110通報，指位於辛亥路三段的二殯有群聚賭博案件，立即出動警力前往查處。

員警到場後於工地房間內查獲37歲朱姓男子、51歲洪姓男子和32歲林姓男子在場玩天九牌，現場還24歲黃男及37歲黃男在旁觀看，當場查扣天九牌一組及賭資新台幣2833元。

隨後在場人員全數帶回派出所釐清案情，並依社維法第84條「於非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所，賭博財物者，處新台幣9000元以下罰鍰」送辦。（編輯：張銘坤）1111207

#二殯
#台北市立第二殯儀館
#羅斯福路派出所
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