彰化男開賓士車竊洗車場硬幣逾13萬 辯稱買藥治癌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化縣秀水鄉有竊賊開賓士車，前往2間洗車場撬開投幣機竊取硬幣，業者共計損失13萬多元，警方以車追人逮捕涉嫌犯案的吳男；吳男辯稱為買藥治療肺腺癌，才會動手行竊。

彰化縣警察局鹿港分局一名員警今天指出，彰化縣秀水鄉日前傳出2起洗車場投幣機竊案，一名男子深夜駕駛賓士車進入洗車場，趁四下無人之際，用鐵撬撬開投幣機，取走裡面硬幣；警方統計，業者遭竊硬幣金額總計超過新台幣13萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調閱路口監視器畫面，查出賓士車車牌號碼，以車追人，查出吳男涉重嫌，12月6日在吳男住處逮到人，查扣手槍一把、子彈3發，以及安非他命一包等證物。

吳男接受警方訊問時供稱，因為沒錢買藥治療肺腺癌，才會前往洗車場行竊；不過警方懷疑，吳男有毒品前科，可能是為了購買毒品才鋌而走險，訊後將吳男依竊盜及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111208