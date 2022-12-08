運將載客遭搶走計程車和現金 南投警桃園逮2嫌

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南投市鳳山路4日晚間發生強盜案，翁姓計程車司機從彰化縣載客到南投市，卻遭乘客挾持搶走約新台幣5000元現金及計程車，南投警分局循線追緝，6日在桃園市逮捕2名犯嫌到案。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投市鳳山路一帶4日晚間發生一起強盜案，翁姓計程車司機從彰化縣載客到南投市，卻遭乘客挾持搶走約5000元現金及計程車，南投警分局循線追緝，6日在桃園市逮捕2名犯嫌到案。

南投縣警察局南投分局今天下午發布新聞資料表示，強盜案發生後立即成立專案小組，並報請南投地方檢察署指揮，由於案發地點監視器較少，查緝有難度，經積極查訪、分析比對資料，掌握2名男性犯嫌，6日晚間前往桃園市逮人，全案訊問後移請南投地檢署偵辦。

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據了解，59歲翁姓計程車司機12月4日晚間6時多由彰化縣北斗鎮載一名男子到南投市鳳山路，這名乘客隨即威脅挾持翁姓司機，並搶走身上財物約新台幣5000元及計程車後逃逸，警方查出涉案犯嫌為年約20歲梁姓、黃姓男子，其中一人負責叫車、一人則搭車行搶。

警方逮捕過程中，犯嫌逃至農田，專案小組人員奮不顧身向前追緝，有員警因此擦挫傷，所幸都無大礙，犯嫌遭壓制時則不斷狡辯，甚至還說「不信你可以搜身」，最後仍被優勢警力抓住手腳並上銬，連夜帶回警局，訊問後依涉犯強盜罪、傷害罪嫌法辦。（編輯：陳仁華）1111208