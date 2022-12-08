查緝妨害綠能產業犯罪 澎檢成立聯繫平台

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澎湖地檢署檢察長黃智勇（右5）8日表示，為保護澎湖的優質再生能源場域，檢警調等單位組成「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，建立聯繫窗口，未來台電或廠商發現有犯罪嫌疑之不法情事，將依法偵處。（澎湖地檢署提供）中央社 111年12月8日

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（中央社澎湖縣8日電）澎湖地檢署今天表示，為保護澎湖的優質再生能源場域，檢警調等單位組成「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，對各類不法犯罪類型加強蒐證，積極、從速、從嚴查緝偵辦，達到促進綠能產業發展目標。

澎湖地檢署發布新聞稿指出，澎湖夏季日照強烈，冬季則有強勁東北季風，具備良好的再生能源產業資源；近年來澎湖縣政府全力協助廠商設置多個風力、太陽能發電處所，且澎湖與台灣間之海底電纜已併聯，預期將來澎湖會有更多業者投入綠能產業。

澎檢為保護澎湖的優質再生能源場域，依法務部、高檢署及高分檢等指示，由地檢署與澎湖縣警局、調查站、廉政署南調組等單位，組成「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，建立聯繫窗口，未來台電或廠商發現有犯罪嫌疑之不法情事，將依法偵處。

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澎湖地檢署檢察長黃智勇今天率主任檢察官蘇恒毅等人拜會台電澎湖營業處長羅元良等人，聽取澎湖地區公私企業相關再生能源產業發展現況，進行雙向交流，羅元良感謝檢察機關與台電合作，進行竊電案件查緝工作，協助台電追回不法所得，亦落實機關節能減碳目標。

黃智勇表示，為支持政府保護合法廠商決心，請台電澎湖營業處協助澎檢聯繫相關綠能產業廠商，對未來發現有犯罪嫌疑之不法情事，檢方將及早介入蒐證及保全證據，並針對各類不法犯罪類型，加強蒐證，積極、從速、從嚴查緝偵辦，達到促進綠能產業發展目標。（編輯：陳仁華）1111208