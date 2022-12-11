冒牌燒肉店賣毒咖啡 中市警查獲賣家送法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市警方11日宣布查獲販毒集團，毒販冒牌知名燒肉店在網路販售毒品，全案經警方當場人贓俱獲，將2嫌移送法辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市警方今天宣布查獲販毒集團，毒販冒牌知名燒肉店在網路販售毒品，不同毒品以不同代號規避警方查緝，全案經警方當場人贓俱獲將2嫌移送法辦，並由檢方起訴在案。

台中市警察局第五分局接受媒體聯訪表示，警方在執行網路巡邏時，發現有人冒牌知名燒肉店為掩護，在網路平台販毒，警方於是喬裝買家，實施誘捕偵查，當場人贓俱獲，逮獲楊姓男子，並起出愷他命、毒咖啡包等證物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，為追查毒品來源，經由楊男的供訴，循線查獲張姓男子到案，將楊男及張男移送台中地檢署偵辦，並由檢方起訴在案。

警方追查發現，毒販為規避警方查緝，不同毒品還有不同代號以掩人耳目，例如「鮭魚卵套餐」是愷他命的代號，而「高級燕窩飲」即指毒咖啡，面對新型態犯罪，將強化科技查緝，阻斷毒品傳播鏈，展現維護治安工作的能力與決心。（編輯：黃世雅）1111211