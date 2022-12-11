嘉縣6旬男駕車衝撞鄰居花圃身亡 解剖釐清死因

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嘉義縣6旬葉姓男子10日深夜駕車快到家門口時，汽車突然高速衝撞鄰居花圃，送醫急救仍不治；檢警11日相驗，無致命傷，14日將解剖釐清死因。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月11日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義縣6旬葉姓男子昨天深夜駕車快到家門口時，汽車突然高速衝撞鄰居花圃，送醫急救仍不治；檢警今天相驗，僅雙膝擦挫傷，無致命傷，14日將解剖釐清死因。

嘉義縣消防局於昨天深夜11時50分據報，指太保市仁愛路附近發生車禍，派遣嘉太消防分隊救護車前往，抵達發現為1輛自小客車撞上鄰居花圃，現年68歲的駕駛葉姓男子，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救仍宣告不治。

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警方調閱路口監視器，發現駕駛葉男駕車快到家門前，車輛先往右靠，準備轉向進入左側的住家門前，原本是慢慢行駛，卻突然加速往左衝撞鄰居的倉庫大門及花圃，在旁邊打掃的鄰居差點被撞上。

檢警表示，今天會同法醫進行相驗，葉男僅雙膝擦挫傷，身體並無明顯致命傷，因葉男有高血壓、糖尿病的病史，不排除是身體病痛發作，誤將油門當煞車踩，演變成車輛疑似暴衝事故，為釐清真正死因，檢警預計14日解剖。（編輯：黃世雅）1111211