中市從事資源回收婦人被毆傷 警查獲2男送辦

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市沙鹿區一名從事資源回收的陳姓婦人，今天被毆打成傷送醫；警方表示，擴大調閱附近監視器，發現廖姓及白姓男子涉重嫌，經查緝到案將依傷害等罪嫌函送檢方偵辦。

對於有熱心民眾將陳婦受傷照片公布在網路群組中，並質疑警方接獲報案後，沒有及時到場處理，警方指出，上午接獲陳姓男子報案說媽媽陳姓婦人（61年次）遭同樣從事資源回收的同業毆打，獲報後到現場找尋沒有發現這名婦人，後來詢問報案人得知，陳婦已由兒子送往光田醫院救治。

沙鹿光田醫院表示，陳婦額頭及臉部有撕裂傷，頭部電腦斷層掃描，沒有嚴重出血問題，為避免腦震盪相關後遺症，建議住院觀察。

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警方表示，接獲陳婦兒子報案後，經警方到場查處，由於當時陳婦說詞反覆，現場又無監視器，增加警方辦案難度，台中市警察局清水分局隨即成立專責小組展開偵辦。

警方擴大調閱附近監視器，發現廖男（93年次）及白男（91年次）等2男子涉嫌重大，於下午2時許，將2人查緝到案，並將於釐清案情後，依傷害及侵入住宅等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111211