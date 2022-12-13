中市警破獲大麻工廠 栽種到提煉一條龍作業

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台中市警察局第六分局13日宣布破獲大麻工廠案，在彰化縣伸港鄉一處鐵皮屋內查獲大麻植株及大麻油等，全案由彰化地檢署依違反毒品危害防制條例起訴。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月13日

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市警察局第六分局今天宣布破獲大麻工廠案，在彰化縣伸港鄉一處鐵皮屋內查獲大麻植株及大麻油等，從栽種到提煉一條龍作業，全案移送彰化地檢署後並已起訴在案。

警方今天接受媒體聯訪表示，日前在網路巡邏，發現疑似大麻工廠資訊，經報請彰化地檢署指揮偵辦，持搜索票前往彰化縣伸港鄉一處鐵皮屋搜索，查獲林姓（75年次）及柯姓（68年次）男子到案。

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警方同時於鐵皮屋內查獲大麻植株15株、已發芽大麻種子12顆、攪碎的大麻3包（淨重342.08公克）、大麻油2瓶（淨重13.40公克）及大麻油電子菸彈3顆，另查扣栽種、萃取大麻油的工具等證物，全案由彰化地檢署依違反毒品危害防制條例起訴在案。

警方調查發現，林男與柯男在彰化縣伸港鄉一處鐵皮屋，作為栽種大麻及製造大麻電子菸油的場所，於室內使用照明設備栽種大麻活株，待大麻成熟開花後，將大麻花陰乾後製成大麻毒品，或是進一步萃取大麻油，並合成為大麻電子菸油，相關證物查扣後，避免大麻電子菸油流入市面危害社會大眾。（編輯：謝雅竹）1111213