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深夜遇路檢棄贓車狂奔 逃逸移工跑輸員警被逮

2022/12/14 10:57
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（中央社記者張榮祥台南14日電）29歲越南籍陳姓逃逸男移工，昨晚在台南市駕駛贓車遇警路檢，棄車徒步跑離1公里，卻不敵從後追上的51歲高姓警員；陳男在警方持槍喝令下，趴地被逮送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，陳男去年底逃逸，且竊取友人汽車代步，昨晚深夜10時許駕車前往高雄訪友，途經台南市中西區中華西路時，遇到警方執行威力掃蕩路檢，緊急躲入路旁大廈人行道上，再熄燈下車徒步跑離。

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警方發現陳男駕駛的自小客車是贓車後，立刻封鎖現場搜索，海安派出所高姓及黃姓警員發現陳男蹤跡，立刻追了上去，2人前後包夾；陳男年紀雖輕，卻不敵喜愛10公里慢跑的高姓警員，兩人年齡差距22歲，陳男跑了1公里後還是被追上。

2名警員先後拔槍喝令陳男趴下，陳男只好束手就擒；警方訊後依竊盜罪嫌送辦，且解送內政部移民署台南市專勤隊收容。（編輯：謝雅竹）1111214

#台南市警局第二分局
#海安派出所
#台南
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