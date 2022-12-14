彰化縣議員林茂明當選連任 涉買票遭收押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）當選連任的彰化縣議員林茂明涉嫌透過樁腳以一票500到1000元不等向選民買票，彰化地檢署先前查獲涉案樁腳，再循線深入追查，昨天拘提林茂明到案，訊後向法院聲押禁見獲准。

地方公職人員選舉落幕，中央選舉委員會公告當選人名單，彰化地方檢察署查緝賄選不停歇，今天發布新聞稿表示，檢察官姚玎霖核發拘票指揮彰化縣調查站昨天拘提林姓彰化縣議員當選人到案。

彰化地檢署指出，檢察官偵辦吳姓樁腳等人協助以一票新台幣500元不等現金賄選案期間，持續向上追查，昨天將林姓縣議員當選人拘提到案，經檢察官訊問，認為林姓當選人涉嫌違反選罷法投票行賄罪嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，法官今天凌晨裁定准許。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

64歲無黨籍林茂明是現任彰化縣議員，競選第20屆議員選舉以6691票順利連任，根據選舉公報內容，林茂明曾任第15屆彰化市民代表、第16、17、18、19屆彰化縣議員、彰化縣體育會棒球委員會主委，政見包含支持警政預算、打擊犯罪、監督縣政等。

彰化地檢署檢察長洪家原表示，金錢換選票，買票也無效，只有合法參選，才能有效當選就職，任何違法行為，檢察官必將從嚴追訴。（編輯：李錫璋）1111214