老婦遭騙走棺材本 嫌穿「逍遙法外」帽T領錢落網

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（中央社記者高華謙新北15日電）新北市19歲邱姓男子等人加入詐騙集團，騙走80歲婦人新台幣45萬元棺材本和價值30萬元金飾。邱嫌提領贓款時還穿印有「逍遙法外」字樣的帽T，移送偵辦後遭法院裁定羈押禁見。

警方調查，住在新莊區的林姓老婦10月21日先後接到自稱是板橋區戶政事務所人員及警察的詐騙電話，指她的資料被盜用去辦戶口名簿，必須交付金飾和金融卡驗指紋以證清白。

林婦信以為真，當天下午就把郵局提款卡和金飾交給19歲盧姓犯嫌，直到3天後接獲郵局通知指戶頭遭提領45萬元，才驚覺受騙，趕緊報案。

新北市政府警察局新莊分局接獲報案，立即成立專案小組循線追緝，沒想到詐騙集團食髓知味，10月25日又打電話給林婦表示需要再提領45萬元交付監管，警方在交付當天埋伏現場，立即逮捕前來取款的21歲許姓犯嫌。

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警方循線調閱、分析監視器影像，另發現邱嫌竟穿印有「逍遙法外」字樣的帽T提領贓款，經持續追查，分別在桃園中壢及大溪拘提盧嫌、邱嫌到案。全案訊後移請新北地方檢察署偵辦，並由新北地方法院裁定羈押禁見。

新莊警分局長林温柔表示，近來詐騙手法層出不窮，民眾應時刻提高警覺，如果有疑慮，請立即撥打165防詐騙專線或110報案，千萬不要交付財物，避免落入詐騙陷阱。（編輯：李錫璋）1111215