黑幫詐騙結合廣告引流機房 刑事局逮15嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）以四海幫成員36歲陳男為首的假投資詐欺集團，涉假冒帥哥、美女圖和打工詐騙手法於社群軟體誘騙被害人，詐欺機房還結合專做廣告引流的機房，估逾20人被害、財損達千萬元，刑事局逮15嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊大隊長林俊賢表示，近期偵辦詐欺集團過程中發現，四海幫大肆招兵買馬擴張勢力招募吸收成員加入假投資詐欺集團，經查確認其重要幹部隱身幕後進行指揮操縱，牟取詐騙不法暴利。

經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局與新北市警察局中和、海山分局，以及台北市警察局刑事警察大隊、北投分局共組專案小組，針對四海幫蒐證、偵辦。

專案小組長期偵蒐發現，此詐欺集團以四海幫成員36歲陳男為首，成員們在社群軟體TINDER、INSTAGRAM上假冒帥哥、美女與被害人搭訕、誘騙。

同時，詐欺機房還和專做廣告引流的機房配合，利用社群網站臉書開創經營大量粉絲專頁，並張貼「防疫宅經濟、汪財做工、打單高手」等廣告，誘騙被害人點擊廣告後私聊、對談，再交由詐欺機房進行後續詐騙犯罪行為。

詐欺集團成員待被害人上鉤後，便進一步以話術誘騙被害人利用假投資平台「Binpro、MFT、SGP、Xinyu」投資外匯或虛擬貨幣，詐取金錢，初估有20多人被害，遭詐騙金額約為新台幣1000萬元。

專案小組經蒐證齊全後，先於11月9日攻堅搜索幫會在新北市三重區的據點，搗獲經營中的假投資詐欺機房，並緝獲9名機房話務人員。

隨後於12月8日再對新北市新莊區的廣告引流機房進行攻堅搜索，緝獲6嫌，徹底瓦解四海幫經營的詐欺集團，重創幫會不法利益金流，其中主嫌陳男等3嫌羈押獲准。（編輯：李亨山）1111215