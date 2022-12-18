台藝大校長續任案沒資格投票 時任史博館長敗訴

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（中央記者劉世怡台北18日電）國立台灣藝術大學4年前舉行校長陳志誠續任案投票，時任藝管所教授、借調擔任史博館館長的廖新田不服沒資格投票，提起行政訴訟。最高行政法院日前判廖男敗訴，全案確定。

判決指出，國立台灣藝術大學在民國107年10月16日舉行臨時校務會議辦理校長陳志誠續任行使同意權之投票。陳志誠為現任校長。

判決指出，廖新田為藝術管理與文化政策研究所教授，他於107年2月12日借調擔任國立歷史博物館館長，並在107年10月9日透過藝管所簽請承辦單位核發選票，但校方回函（原處分）表示，依教師借調處理要點規定，於借調期間沒有本件行使同意權資格。

廖新田不服，循序提起行政訴訟，請求確認原處分違法。一審台北高等行政法院判廖新田敗訴，廖新田提起上訴，二審最高行政法院審理期間，廖新田於今年2月間歸建。二審日前駁回上訴，全案確定。

最高行政法院判決指出，依照大學借調留職停薪的專任教師，對於該大學校長續任行使同意權之是否具有投票資格，現行法律既然未有明文規定，依相關規定，校方基於大學自治原則，就此事項自享有決定的權限。

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最高行政法院指出，大學編制內的專任教師借調擔任他機關組織法所定的職務者，於借調期間應辦理留職停薪後，已離開專任教師職務，成為他機關的專職人員，因實際上僅保留職缺，學校已停止支薪，欠缺「按月支給待遇」的要件，即非屬專任教師。

合議庭指出，借調擔任他機關的教師，因已為他機關的專職人員，排除其行使校長續任案的同意權，具有正當性及合理性，於法並無不合。（編輯：張銘坤）1111218