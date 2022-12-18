基層警砲轟春安復辟 警署：考量治安和休假權益

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）「春安工作」將恢復，許多員警湧至NPA署長室臉書粉絲專頁留言表達不滿。對此，警政署今天表示，是因應當前治安情勢和春節前詐騙猖獗等4點考量，並兼顧警察休假權益。

鏡週刊報導，警政署重頭戲「春安工作」停辦數年後，明年元旦至30日將重出江湖，但警察社群網站發動基層官警於17日洗版NPA署長室粉絲專頁，表達對「春安復辟」的不滿；且上週就有多達數百名員警到警察社群網站表達對警政署明年元旦重啟「春安工作」的憤怒。

對此，警政署今天透過新聞稿說明，針對明年加強重要節日安全維護工作，是基於四點考量，分別為「因應當前治安情勢，以保護民眾安全為首要」、「為避免執行偏誤情形，已責請各警察機關不得自行增列評比項目」、「重視本項工作執行，並兼顧同仁年節休假權益」和「以鼓舞士氣正面激勵、表彰同仁辛勞為原則」。

警政署指出，明年重要節日安全維護工作仍延續往年計畫的「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大主軸。有鑒於近期陸續發生社會矚目的詐欺集團非法囚禁、凌虐不知情求職民眾並強迫做為人頭帳戶的人口販運案件，其泯滅人性、惡劣犯罪手法令人髮指，且受害者多屬經濟上弱勢族群，必須即時因應破除，以安定民心。

為強力打擊詐欺、人口販運集團，警政署說，規劃明年「加強重要節日安全維護工作」應與時俱進，契合當前治安重點所需，所以特別訂定偵查與預防並重策略，調整執行項目，在偵查面著重點清樓打詐、協尋失蹤人口結合打詐、查緝吸毒場所結合安居緝毒。

預防面部分，側重關心、關懷弱勢及急需協助民眾，藉由防詐宣導、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位等，及早發現或防範其成為詐騙案件受害者。

警政署指出，由於往年詐騙集團多於農曆春節前兩週最為猖獗，且今年春節連續休假為10天，所以實施期程較去年的15天增加，調整為民國112年1月1日起至30日止，共計30天。

為避免執行偏誤情形，警政署說，已要求各警察機關不得再於警政署所訂定評核項目外，自行增列項目進行績效評比，以避免發生執行偏誤情形，違者經查屬實，警政署將扣警分局總成績分數。

警政署提到，考量外勤警察於春節連續假期返鄉團聚需要，已要求各警察機關應及早規劃所屬放假事宜，以利安排行程及訂購車（機）票；另各主官（管）也不得以績效來管控員警休假，影響其正常勤休。本工作期間僅回報4次執行成果，不做檢討，春節年假10天期間也無需回報，以免增加警察負擔。

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同時，各警察機關依轄區特性及地方需求，因地制宜推動工作，以「正面激勵、表彰同仁辛勞」為原則，激勵全體警察為年節安全多盡心力，不得以懲處方式盲目追求績效。

警政署強調，明年重要節日安全維護工作以重視民眾生命與財產安全維護，同時也要兼顧警察春節年假與家人團聚的心聲，公私兩宜，感謝全體警察維護治安及交通辛勤所付出及奉獻努力，讓全國民眾過好年。（編輯：張銘坤）1111218