更多編輯台推薦新聞：
鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

世界盃金球獎魔咒難解 梅西姆巴佩有望破除
運動

世界盃金球獎魔咒難解 梅西姆巴佩有望破除

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

中寮石龍宮天公爐遭不明男埋生雞頭 草屯警追查

2022/12/18 17:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）中寮鄉土地公廟石龍宮天公爐16日遭不明男子埋入生雞頭，廟方挖出生雞頭並報警，警方今天調閱監視器，不排除與台南西羅殿埋生雞腿案是同一名犯嫌，持續追查。

以免費提供泡麵讓信眾享用的中寮鄉石龍宮為當地知名，有「泡麵土地公」之稱，信眾遍布全台、香火鼎盛，但16日傍晚卻有一名身穿黑衣的男子將一包不明物品埋入天公爐，有信眾看見異狀，通知廟方人員查處，挖出後赫然發現竟是塑膠袋包著生雞頭。

石龍宮人員今天接受中央社記者訪問表示，監視器拍下男子挖天公爐埋生雞頭過程，這名男子看起來不像在地人，且有信眾認為身影與台南市西羅殿香爐埋生雞腿的涉案人相似，此舉疑要下降頭破壞寺廟靈氣，廟方已向轄區南投縣警察局草屯分局爽文派出所報案追查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市中西區知名廟宇西羅殿廟門香爐11月27日凌晨遭一名男子埋入生雞腿及疑似噴灑酒精，廟方認為此男子行為嚴重破壞廟譽，也是忌諱，報案追究到底，轄區台南市警局第二分局調閱監視器追查男子身分。

草屯分局表示，男子在石龍宮天公爐埋生雞頭行為涉犯刑法第246條「對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」員警受理報案並於今天到石龍宮調閱監視器，不排除與西羅殿案是同一人所為。（編輯：陳清芳）1111218

#石龍宮天公爐
#台南西羅殿
#生雞頭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族