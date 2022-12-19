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圖輯／世足決賽兩樣情 梅西喜收金盃、姆巴佩錯失冠軍頹坐場邊
首頁 / 社會

光電廠旁竄火球 廂型車起火燃燒幸無人傷

2022/12/19 11:04（12/19 12:01 更新）
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苗栗縣竹南鎮仁愛路19日發生火燒車意外，一輛停放在光電廠旁的廂型車突然起火燃燒，消防隊員趕抵現場，立刻拉出水線灌救將火勢撲滅，無人傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月19日
苗栗縣竹南鎮仁愛路19日發生火燒車意外，一輛停放在光電廠旁的廂型車突然起火燃燒，消防隊員趕抵現場，立刻拉出水線灌救將火勢撲滅，無人傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月19日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣竹南鎮仁愛路今天發生火燒車事件，1輛停放在光電廠旁的廂型車突然起火燃燒，消防隊員趕抵現場，立刻拉出水線灌救，即時撲滅火勢，幸無人傷亡。

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苗栗縣消防局指出，清晨6時許接獲通報，竹南鎮仁愛路1家光電公司旁發生汽車火警，隨即派遣竹南消防分隊前往搶救，現場1輛廂型車已經變成一團火球，火舌一度危及一旁的廠房，消防隊員急忙拉出水線灌救，阻止火勢蔓延。

竹南消防分隊分隊長蔡宗勳表示，經射水撲滅火勢後確認無人員傷亡；初步了解，起火的廂型車車齡約20年，停在路邊並未啟動卻突然起火，連車主也感到莫名其妙，詳細起火原因還有待進一步調查。（編輯：張銘坤）1111219

#蔡宗勳
#竹南消防分隊
#苗栗縣消防局
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