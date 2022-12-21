新北落選議員賴秋媚涉賄選喊冤 30萬元交保

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（中央社記者高華謙新北20日電）現任民進黨籍新北市議員賴秋媚尋求連任失利，還遭爆涉嫌透過餐會賄選，賴秋媚對此喊冤；新北地檢署檢察官今天深夜複訊完後，諭令賴秋媚與她女兒分別以新台幣30萬元與20萬元交保。

賴秋媚當過3屆新北市議員，這次選舉以1000多票之差成了落選頭，將在25日卸任，結果遭爆出涉嫌透過餐會向具投票資格的民眾賄選。

台灣新北地方檢察署今天指揮法務部調查局新北市調查處與新北市政府警察局林口分局前往賴秋媚服務處與住處等3處搜索，查扣電腦資料等證物，並帶回賴秋媚與她的戴姓女兒調查，另通知10餘名證人到案說明。

賴秋媚與戴女今天晚間近9時移送地檢署複訊，賴秋媚面對媒體詢問是否覺得被冤枉時說「是啊」，並說這是一年一度會員大會，且所有會員都有繳費，不解為什麼會被抹黑，所有證據與收據都已給檢察官，「不知道他們在幹嘛」。

檢察官訊問完畢後，認賴秋媚與戴女涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，分別以30萬元與20萬元交保。（編輯：陳政一）1111120