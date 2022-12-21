北市警春節前夕強力打詐 15天查獲28件235嫌

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）農曆春節將至，北市警方12月執行打詐專案，15天共查獲詐團28件、235人，前3名犯罪手法為「解除分期付款、假投資、假冒機構」，和民眾遭詐財損前3名相符。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，為貫徹打擊詐欺犯罪決心，加強歲末年終打詐工作及防制宣導，自12月5日起至19日止執行相關專案，共計查獲詐欺犯罪集團28件、235人，均依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦。

經分析專案期間查獲詐團案件最多的犯罪手法，市刑大指出，前3名分別為「解除分期付款」10件、「假投資」8件及「假冒機構（公務員）」5件，和今年度民眾遭詐騙財產損失的前3名案類相符，顯示重點打擊得宜。

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其中，偵破「假投資」詐欺集團案例中，林嫌等6人自去年底配合境外機房的詐騙集團成員，隨機發送簡訊或以通訊軟體私訊稱可輕鬆投資賺大錢內容，假冒投資顧問公司、專家名義，隨機與被害人搭訕及取得信任後，再以「保證獲利、高報酬率、複利計畫、穩賺不賠」等話術，遊說被害人加入理財投資方案，待其投注資金後詐財不出金。

被害人驚覺遭詐報案，總財損金額逾新台幣上百萬元，警方獲報循線調閱相關金流及分析資料，於今年5至11月間陸續偵破此詐團在台聯絡據點和成員法辦。（編輯：張銘坤）1111221