北市警疑涉性騷案 大安分局：擬記過1次懲處

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）媒體報導，網紅「布丁」和友人在餐廳聚會遭徐姓男醉客言語騷擾爆衝突，並針對徐男友人、大安警分局員警涉性騷擾提告。大安警分局今晚指出，影響警譽將從嚴擬記過1次懲處。

ETtoday報導，網紅「布丁」和旗下歌手男友人20日凌晨零時許在台北市大安區安和路的一間音樂餐廳飲酒聽歌，期間遭一名酒醉徐姓男子言語騷擾，雙方爆發衝突，徐男遭打斷鼻樑，雙方鬧上警局互告傷害，「布丁」也針對徐男和另一名在場的大安警分局員警控告涉性騷擾。

台北市警察局大安分局今晚發新聞稿表示，交通組黃姓警務員於下班時間和友人在大安區餐酒館餐敘，期間黃員和鄰桌女子攀談，疑有言行失檢涉性騷擾情事，警分局獲悉後便主動調查究辦。

經警分局督察人員介入查證，黃員出言騷擾鄰桌女子，導致她同行男友人不滿而出面制止拉扯，並向黃員同行友人徐男揮拳發生肢體衝突，警方獲報立即派員到場處置，雙方互提傷害告訴，已依規定受理並函送台北地檢署偵辦。

涉及性騷擾部分，大安分局說，已函請法辦，申訴部分將依調查結果送交性騷擾調查會議審查後，直接送台北市社會局續辦。

對於黃員疑涉性騷擾言行失檢而影響警譽部分，大安分局表示，已從嚴擬議記過1次懲處，絕不寬貸。（編輯：李亨山）1111221