國中生制止班級糾紛遭校外人士霸凌 警逮5人送辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣通霄鎮有國中生因在校內班級糾紛時出面制止，下課後遭多名校外人士圍堵拍打後腦杓並強押上車。警方今天網路巡邏發現主動偵辦，帶回5人依妨害自由等罪嫌送辦。

苗栗縣警察局通霄分局副分局長郭朝文指出，員警今天上午網路巡邏時，發現疑似通霄鎮某國中生在通霄鎮旗山路一處寺廟前，遭數名不明人士霸凌，拍打後腦勺後，被強行載上車的影片。

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郭朝文表示，警方雖未接獲報案，分局長仍立即指示偵查隊及通霄派出所組成專案小組，分別派員前往學校了解事發經過，並在中午12時許將涉嫌霸凌者5人全數帶回詢問，全案將依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方指出，經瞭解原委，該國中生因昨天班級間發生糾紛衝突，出面勸阻制止，另一名學生便聯絡校外人士在被害學生下課後堵人言語霸凌、拍打後腦杓，載至海水浴場談判後將人丟包；被害學生最後請家人載回旗山路寺廟前，才騎自行車返家。（編輯：方沛清）1111222