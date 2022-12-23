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韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列
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北院更一審：蔡總統具博士學位 推知曾寫交論文

2022/12/23 19:41（12/23 19:59 更新）
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北院說明指出，蔡英文取得博士學位歷程與卷內提出證據均相符，LSE於1984年2月8日寄發正式通知書，記載其論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒博士學位。中央社記者林長順攝 111年12月23日
北院說明指出，蔡英文取得博士學位歷程與卷內提出證據均相符，LSE於1984年2月8日寄發正式通知書，記載其論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒博士學位。中央社記者林長順攝 111年12月23日
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（中央社記者林長順台北23日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，台北地院更一審今天判決駁回。北院認為，蔡總統具博士學位資格，推知曾撰寫、提交論文；彭男不具確認訴訟利益。

彭文正質疑蔡總統學歷，向北院提起「確認博士論文不存在之訴」，一審判決駁回，高院發回更審，仍由法官張詠惠審理。台北地方法院更一審今天判決原告之訴駁回。全案可上訴。

北院認為，彭文正請求確認系爭論文不存在，無即受確認判決之法律上利益，即不具備權利保護之必要，不應准許。

北院表示，蔡總統取得博士學位的歷程，與卷內提出證據均相符，倫敦政經學院（LSE）於1984年2月8日寄發正式通知書，記載蔡總統論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒博士學位。

判決指出，倫敦大學、政經學院聲明及英國資訊專員辦公室（Information Commissioner‘s Office，下稱ICO）均一致表明蔡總統於1984年2月經2位口試委員審查其論文後，獲頒博士學位。

判決表示，蔡總統在法庭上呈現的論文，經法官當庭勘驗，由其外觀紙張呈現泛黃成舊歲月的痕跡，應為年代久遠的舊物，雖依其散裝型式，與正式論文應釘裝成冊的樣式不符，難認此論文為蔡總統提交校方審核的正式合格論文，但可以認定是論文的原稿。

北院指出，蔡總統雖未提出1983年至1984年間合格通過LSE審核的論文以消除爭議，但蔡總統確有獲頒博士學位，「縱使LSE、總圖SHL、高等IALS等圖書館現均未收藏相關論文，這是圖書館保存的問題，無從以此推論蔡英文有無交付論文，或歸責於蔡英文」。

另外，彭文正聲請調查的證據多達數10項，包含聲請函詢單位逐一提出原本、正本、文章出處及依據、要求傳喚蔡總統本人、前大法官劉鐵錚到庭，但彭文正提起此案確認判決訴訟並無確認利益，藉聲請調查證據之名，實則無限上綱利用訴訟程序取得所欲知悉的各項資訊，北院認為無調查之必要，不應准許。（編輯：戴光育）1111223

#彭文正
#北院
#蔡英文
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