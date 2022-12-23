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彭文正控蔡總統論文不存在案 北院更一審判敗訴

2022/12/23 17:12（12/23 18:36 更新）
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彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，台北地方法院更一審23日判決駁回。（中央社檔案照片）
彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，台北地方法院更一審23日判決駁回。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北23日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，一審判決駁回，高院發回更審，仍由法官張詠惠審理。台北地方法院更一審今天判決原告之訴駁回。全案可上訴。

彭文正委任律師張靜聽完判決後，接受媒體採訪時表示，鐵定會上訴。

彭文正質疑蔡總統學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，一審的北院認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

二審的台灣高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。

更一審審理期間，彭文正質疑法官審理不公正，曾提起行政訴訟、聲請法官迴避，均遭駁回。彭文正質疑判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，向張詠惠求償新台幣200萬元，也遭判決駁回。

另外，彭文正涉誹謗蔡總統遭檢方起訴後滯留美國，台北地方法院2次開庭未到，法官去年11月間對彭文正發布通緝。（編輯：戴光育）1111223

媒體人彭文正對總統蔡英文提起確認博士論文不存在之訴，台北地方法院更一審23日判決原告之訴駁回。彭文正律師張靜（中）對此表示「鐵定上訴」。中央社記者林長順攝 111年12月23日
媒體人彭文正對總統蔡英文提起確認博士論文不存在之訴，台北地方法院更一審23日判決原告之訴駁回。彭文正律師張靜（中）對此表示「鐵定上訴」。中央社記者林長順攝 111年12月23日
#彭文正
#蔡英文
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