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府：總統經嚴謹程序取得博士學位 不實討論適可而止

2022/2/9 14:35（2/9 14:49 更新）
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總統府9日表示，總統蔡英文的博士學位已經過嚴謹程序獲得認證，盼不實討論應適可而止。（中央社檔案照片）
總統府9日表示，總統蔡英文的博士學位已經過嚴謹程序獲得認證，盼不實討論應適可而止。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統府發言人張惇涵今天表示，「真的假不了」，總統府及校方已多次證明總統蔡英文經過嚴謹程序，取得博士學位；他說，浪費社會資源的不實討論，應該適可而止。

學者賀德芬、媒體人彭文正等再度針對蔡總統博士學位議題召開記者會。

張惇涵向媒體表示，「真的假不了」，總統府及校方已多次證明蔡總統經過嚴謹程序，取得博士學位。無奈的是，當總統府提出蔡總統博士學位證書時，彭文正等人覺得證書不是真的；當LSE和倫敦大學多次證明蔡總統博士學位時，彭文正等人又覺得學校的說明也不是真的。實際上，不願意面對真相的，是彭文正等人。

張惇涵強調，「事實勝於雄辯」。彭文正等人多年來無視校方、官方的完整證據，只憑個人的臆測或斷章取義，都無法推翻校方認證的，鐵證一般的事實。蔡總統的博士學位為真，這是事實，事實不容扭曲，也不容造謠。

張惇涵重申，總統府期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。府方也期盼，浪費社會資源的不實討論，應該適可而止。（編輯：黃國倫）1110209

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