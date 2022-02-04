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倫敦大學：蔡總統憑論文於1984年取得博士學位

2022/2/4 21:55（2/4 22:29 更新）
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倫敦大學發布聲明指出，蔡總統在提交論文、論文並經兩位考官審查後，於1984年2月獲頒博士學位。（中央社檔案照片）
倫敦大學發布聲明指出，蔡總統在提交論文、論文並經兩位考官審查後，於1984年2月獲頒博士學位。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）倫敦大學在官網針對總統蔡英文博士學位發布聲明指出，蔡總統在提交論文、論文並經兩位考官審查後，於1984年2月獲頒博士學位。

校方並表示，蔡總統的博士論文電子版副本可透過倫敦政經學院（LSE）的線上論文系統查詢閱覽。

倫敦政經學院於1895年成立，1900年加入倫敦大學系統，自此一直授予畢業生倫敦大學學位，直到2008年，倫敦政經學院才開始頒發自己的學位。

倫敦大學（University of London）指出，如今是台灣總統的蔡英文博士於1984年2月獲頒博士學位。儘管至今仍不清楚論文副本是否存放於大學圖書館，此情況並不影響蔡總統的博士學位，而博士學位是「正確地」頒予蔡總統。

針對部分人士搜尋蔡總統論文副本、企圖釐清其頒授與存放經過，並聲稱大學職員曾有不當或虛偽表示等行為，校方「堅決否認」相關指控。倫敦大學指出，所有曾經手蔡總統論文相關詢問或請求的職員均秉持最高誠信原則辦理。（編輯：林憬屏）1110204

倫敦大學指出，如今是台灣總統的蔡英文博士於1984年2月獲頒博士學位。（圖取自倫敦大學網頁london.ac.uk）
倫敦大學指出，如今是台灣總統的蔡英文博士於1984年2月獲頒博士學位。（圖取自倫敦大學網頁london.ac.uk）
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