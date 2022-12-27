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詐團謊稱與名作家合作飆股 婦人損失逾300萬元

2022/12/27 17:17
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）假投資詐團近日偽稱旗下投顧老師可指導買股票，且和知名作家吳淡如合作，北市一名6旬婦人信以為真陸續匯出新台幣310萬餘元投資遭騙，警方正積極追查並呼籲民眾勿受騙。

台北市警察局士林分局今天發布新聞稿表示，12月中旬接獲一名6旬張女報案，稱她10月中在網路社群平台上看到有「投資老師」教導如何投資股票的訊息，便依指示加入對方Line帳號，隨後詐騙集團便向她介紹一名飆股投顧周老師可帶領投資股票。

同時，詐團成員為取得被害者的信任，還謊稱與吳淡如也有合作投資案，誘騙張女可先網路轉帳4000元小試身手，隨後再偽稱張女帳面有獲利可持續加碼，信以為真的張女便陸續分別以臨櫃匯款、網路轉帳等方式，前後匯出10筆金額，總財損達310萬餘元。

由於張女家人得知後察覺有異，便勸張女兌現獲利，但詐團成員周老師多次施以拖延戰術，最後甚至封鎖、刪除張女網路帳號後失聯，她才驚覺受騙而報案。

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士林分局偵查隊副隊長林顏興告訴中央社記者，此案目前在積極偵辦中，希望揭露此詐騙手法，呼籲若有其他受害人儘快向警方報案，同時預防有不知情民眾再受害。

士林分局表示，上述詐騙手法為傳統龐氏騙局（又稱金字塔型騙局），屬金融詐騙手法，通常以「高報酬率，低投資風險」誘騙投資人加入，再利用新加入投資人所投入資金，提供早期投資人報酬；待早期投資人取得實際獲利、信以為真後，再擴大投入資金或介紹新投資人加入。直到詐騙集團決定出場後，騙局便徹底瓦解，投資人都血本無歸。（編輯：李亨山）1111227

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