苗栗自小客車過彎失控連撞3車起火 駕駛彈飛送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣台13線頭份路段今天發生連環車禍，27歲黎姓男子駕駛自小客車，疑似車速過快過彎不慎失控，波及其他3部車輛後起火燃燒，黎男當場被拋出車外送醫救治。

苗栗縣消防局指出，上午7時許接獲通報，頭份市台13線尖豐路發生車禍意外，導致自小客車起火燃燒，隨即派遣頭份分隊人車前往，抵達事故地點，發現車輛已變成一團火球，一名傷患倒臥馬路上，消防隊員一邊拉出水線滅火、一邊協助傷患就醫。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長陳衍馥表示，經查事故為27歲黎姓男子駕駛自小客車，沿台13線由北往南行駛，行經彎道時失控衝撞對向2部自小客車，並波及同向另一輛自小客車，因撞擊力道過大，肇事車輛打轉2、3圈，駕駛被甩出車外，車輛隨後起火燃燒。

附近目擊民眾指出，肇事車輛失控打滑衝往北上車道，先後與3部車輛發生碰撞，熱心民眾見狀，有人拿出家中的消防器幫忙滅火，有人把陷入昏迷的駕駛抬離火燒車現場。

遭波及的其他車輛駕駛指出，意外發生當時，只看到對向車道的自小客車衝過來，根本來不及反應，懷疑肇事駕駛車速太快又想要超車，才會失控引發事故。

黎姓駕駛送醫後，左大腿變形、四肢、腰部多處擦傷，後腦勺也有撕裂傷，暫無生命危險。

警方表示，這起車禍共有4部車輛發生碰撞，除黎姓男子外，2部遭波及車輛駕駛也受到輕傷，詳細肇事原因有待進一步釐清。（編輯：李錫璋）1111229