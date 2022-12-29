嘉縣溪口母子陳屍自宅 鄉公所助家屬請領意外險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義縣溪口鄉27日發生一對母子陳屍住家屋內外，56歲兒子疑因心肌梗塞死在床上，87歲母親則死在後門外。縣府社會局今天說，鄉公所正協助家屬請領鄉民意外險保險金。

社會局長張翠瑤告訴中央社記者，今天一早即聯繫民雄警分局溪口分駐所先行瞭解概況，喪家家屬突逢親人過世，婉拒協助，但社會局仍留聯繫方式表達關懷。

溪口鄉長孫維聰接受中央社記者電訪表示，死亡的母子不是公所列管的關懷對象，所以沒有志工固定訪視，也沒聽說有重大疾病，因為住家四周有圍牆，鄰居從外面看不到裡面情形，大家是看到有警察來，才知道發生意外。

孫維聰說，他任內鄉公所都為鄉民保意外險，目前正協助家屬請領身故保險金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警表示，患有小兒麻痹的56歲張姓男子與母親住在溪口鄉的透天厝，張男住在民雄鄉的姊姊前天上午返回娘家探望時，發現大門深鎖，準備從後門進入時，發現87歲母親仰躺在後門外，頭部有外傷，已無生命跡象。

檢警相驗，初步研判張男因近來天氣寒冷，引起心肌梗塞，死因為心因性休克，而張母疑似要從後門外出，不慎跌倒而撞擊頭部，因延誤送醫身亡，死因為意外。（編輯：唐聲揚）1111229