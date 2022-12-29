台中公車撞死母子 家屬發聲明盼當局重視

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市李姓女子推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路時遭公車撞擊雙亡，2人的遺體今天抵達北部老家，李父至今仍無法接受事實；家屬也發出聲明，質疑案件發生違反常理，希望當局能夠重視。

李姓女子與伊拉克籍季姓丈夫推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路，27日晚間11時餘，行經北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子送醫不治，伊拉克籍丈夫則受輕傷。

李女與男童的遺體，今天抵達台北市立第一殯儀館，2人的遺體將準備送往清真寺，依循伊斯蘭教傳統儀式送行。李父今天接受媒體聯訪時神情哀戚地表示，案發前女兒還請他協助申請公司登記，沒想到女兒就這樣突然離世，到現在還無法接受這個事實。

伊拉克籍丈夫的家屬Hemin Ismael Azeez，今天也在臉書（Facebook）發布5點聲明，他指出，肇事司機在撞倒這一家三口後，並沒有馬上停下來，而且也沒有即時反應，馬上跟緊急救護單位聯絡。

這名家屬說，事發地點距離中國醫學大學附設醫院急診室只有幾百公尺遠，但救護車花了一些時間才抵達現場，可以看出要不就是駕駛完全無知，沒有馬上叫救護車，或是急救單位花了一些時間才來處理。

他們並表示，他們面對很多採訪和媒體，也告訴實際發生的情況。但感覺有些特定媒體從業人員受到運輸公司指示，要把這個意外帶成別的風向。

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另外，家屬提到，有安全部門帶著肇事者到倖存者及死者面前，希望可以接受他們的道歉，對家屬來說是完全違反常理，不知道該怎麼解讀這樣的行為。希望他們的聲音能夠傳達到不只是台中，而是全台灣的有關當局能夠重視。

台中市政府警察局第二分局告訴中央社記者，家屬所提到的道歉部分，當時台中地檢署檢察官在醫院往生室做初步案情訊問，肇事司機與家屬皆在場，警方必須戒護肇事駕駛，並非警方主導肇事者向家屬道歉。（編輯：卞金峰）1111229