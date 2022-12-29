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彭文正律師對論文案發表言論 北院籲自律

2022/12/29 21:22
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（中央社記者林長順台北29日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起論文不存在之訴，台北地院日前判決駁回，彭文正律師屢屢發表言論。北院今天嚴正聲明，請部分律師自律共同維護法官獨立審判的憲政精神。

北院指出，北院自受理原告彭文正對被告蔡英文起訴請求確認博士論文不存在事件後，原告彭文正及訴訟代理人張靜、李震華律師，基於個人立場等因素，屢屢公開或透過傳播媒體發表不實言論。

北院表示，彭文正等人對外指稱，張詠惠法官承辦相關案件一定是受台北地院院長黃國忠、司法院長或總統府的行政干預等不實言論，並經特定媒體予以報導，此舉已嚴重損害司法公正形象。

北院指出，基於尊重言論自由，並堅持維護法官審判獨立的職權行使，針對相關不實言論，在事件終結前，暫不予回應。然而，言論自由有其界線，並非可以無限上綱，任何人均不能藉詞言論自由侵害他人的權利，更不容任何人在無客觀事證下，徒憑空言、任憑己意，藉媒體及言論自由濫權侵害司法審判獨立。

北院強調，法官為捍衛自由民主的基本秩序，維護法治，保障人權及自由，依據憲法及法律，超然、獨立從事審判，不受任何干涉。案件已於12月23日宣判，承辦法官相關的審判作為，皆屬法官的審判核心事項，請各界尊重法官對於個案的判斷及決定。

北院表示，盼社會大眾能留給司法審判應有的公平、公正及實踐司法正義的純淨空間。（編輯：李亨山）1111229

#彭文正
#北院
#蔡英文
彭文正
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