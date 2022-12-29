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台南新化白骨命案 涉案兩嫌遭羈押禁見

2022/12/29 23:04（12/29 23:16 更新）
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台南警方今年7月接獲民眾通報在新化山區發現白骨，追查發現為台中市失蹤人口22歲陳姓女子，追查後於28日拘提死者前男友王姓男子（前中）等2嫌到案，並帶回現場釐清案情。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月29日
台南警方今年7月接獲民眾通報在新化山區發現白骨，追查發現為台中市失蹤人口22歲陳姓女子，追查後於28日拘提死者前男友王姓男子（前中）等2嫌到案，並帶回現場釐清案情。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月29日
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市警方今年7月接獲民眾通報在新化山區發現白骨，追查發現為台中市失蹤人口22歲陳姓女子，昨天拘提陳姓女子前男友王姓男子等2嫌到案，檢方偵訊後今天向法院聲押獲准。

警方初步調查，23歲王姓男子疑與死者有感情糾紛，今年6月找友人26歲王姓男子開車載陳姓女子到山區，23歲王姓男子在當地等待，兩名男子涉嫌持棍棒類物品毆打陳姓女子，並將陳姓女子留在現場，直到7月12日才被發現，但已成一具白骨，且有遭動物啃食痕跡。

警方循線調查，昨天分別在高雄市及台南拘提2名男子到案，移送台灣台南地方檢察署偵辦，檢察官訊後今天向法院聲請羈押，台灣台南地方法院晚間裁定兩人都羈押禁見。

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根據台南地院新聞稿，兩名被告所涉為重罪，且於偵查中供詞互相矛盾，其中一人坦承檢察官聲請書所載事實，另一人雖未否認毆打被害人及被害人發生死亡結果事實，但辯稱沒殺人犯意，所犯僅為傷害與遺棄罪。

台南地院說，兩名被告是否有殺人犯意尚待檢察官調查，但確有事實足以認定兩名被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯之虞，應羈押禁見。（編輯：李明宗）1111229

#台南
#台南地院
#台灣台南地方檢察署
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