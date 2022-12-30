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男子扮雨衣怪盜赤腳搶超商 得手1萬8千元被逮捕

2022/12/30 14:38
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）林男扮成雨衣怪盜，赤腳持刀進入超商行搶，得手1萬8000元後騎機車逃逸，隨後將機車丟在魚塭，警方調閱路口監視器畫面後在住處逮捕林男，依強盜等罪移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警察局芳苑分局1名員警今天指出，36歲林男有詐欺前科，平日以當司機、打零工為業，因缺錢花用心生歹念，12月26日晚上光著腳，戴口罩身穿雨衣帶著刀子，騎機車前往芳苑鄉1間便利商店行搶。

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林男持刀進入超商，要求店員將所有金錢交出來，店員將現金交給林男，另趁空檔按下警鈴，林男得手新台幣1萬8000元現金後騎機車逃逸，騎了數公里後，將機車丟在魚塭旁躲避查緝。

彰化警方接獲報案，調閱路口監視器畫面，今天循線在林男住處逮人；林男落網後供稱，因缺錢花用才會動手行搶，得手後拿錢去住汽車旅館及買東西吃，訊後被警方依刑法強盜等罪，移送彰化地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1111230

#彰化地檢署
#彰化縣警察局芳苑分局
#彰化
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