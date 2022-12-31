台中母嬰過馬路遭公車撞死 監視器畫面曝光

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市27日深夜豐原客運公車撞上伊拉克籍季男一家3口，妻子、1歲兒子身亡，肇事影像曝光，只見3人已經快過完馬路，公車幾乎無煞車撞上，向前滑行數十公尺才停下。

豐原客運280路公車27日深夜行經北區學士路、英才路口，左轉時撞上季男一家3口，30歲李姓妻子、1歲兒子身亡，肇事路口監視器畫面今天曝光。

畫面中看到，豐原客運280路公車行經學士路、英才路口時稍微減速，等待對向車輛經過後，加速左轉英才路，撞上季男一家3口，公車撞倒人後，往前行駛近20公尺才停車，陳姓司機下車查看，隨後跑回車上再下車查看季男。

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另段路口監視器畫面則顯示，當時季男推著嬰兒車，車內有1歲兒子，他和妻子並肩走在斑馬線上，公車左轉駛來毫無煞車跡象，車頭撞上3人，沒多久救護車到場。

季男受到輕傷卻痛失妻兒，日前，他在案發後指出，一家人要去麥當勞，後來麥當勞打烊了，折返回家，走在斑馬線上，公車卻突然駛來且車速很快，他自己被公車撞倒，推車的兒子、妻子被撞出去，想救人來不及，兒子死亡，妻子送醫也不治，傷痛欲絕。（編輯：郭諭儒）1111231