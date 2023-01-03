低價網拍PS5主機騙逾60人詐取170多萬 3人送辦

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）陳姓網拍業者利用全台瘋搶PS5主機熱潮，先向少數人以低價出貨得到正面評價，再以買空賣空、龐氏騙局等手法詐得170多萬，受害人數逾60人，南打依詐欺罪嫌將陳男等3人送辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心今天上午發布新聞稿指出，偵查第八大隊接獲報案且由反詐騙165平台分析，發現約35歲陳男化名「小陳電玩賣場」，去年1到8月間涉及多起PS5遊戲主機詐騙案。他利用PS5遊戲主機炙手可熱全台缺貨、買家瘋搶心態，以價錢略低於市價行情誘騙被害人匯款。

警方調查，陳男前期先向少數人正常出貨，建立買家信心，得到部分買家正面評價後，再於買家約定交貨期間，以各種理由推託，或以龐氏騙局手法誘騙民眾共同投資PS5主機換取現金；要求新買家直接匯款至其他買家或出貨商家帳戶，形成「買空賣空」，更導致無辜買家或商家銀行帳戶事後遭警示。

直到越來越多民眾遲遲未收到訂購PS5遊戲主機驚覺受騙，紛紛前往各地警察機關報案，甚至有被害人長達1年多都未收到主機；初估被害人數達60人以上，遭詐金額新台幣170多萬元，其餘受害民眾仍待清查。

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警方經調閱資料，輔以被害人提供相關情資，掌握暱稱「小陳」身分，報請高雄地檢署指揮偵辦，去年8月18日兵分多路前往新北市八里區、汐止區、淡水區一帶，拘提陳男、陳男女友約25歲黃姓女子、約35歲謝姓男子共3人歸案，查扣作案手機及電腦主機，全案依詐欺罪移請高雄地檢署偵辦。

刑事警察局呼籲，購買網購商品應循商譽良好、正統管道賣場平台；若有價格異常便宜商品，更應保持警覺，勿因貪圖便宜落入詐騙陷阱；若有疑問也可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢求證。（編輯：陳仁華）1120103