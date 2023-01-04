栗松溫泉泡湯受傷 消防花10小時救援婉拒贈禮

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胡姓男子前往南橫公路栗松溫泉泡湯受傷受困，消防人員花了10小時將他抬到登山口後送醫，胡男日前贈送現金和洋酒等禮品表達感謝，關山消防大隊退回現金，並將禮品轉贈弱勢團體。（台東縣消防局提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月4日

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）胡男前往南橫公路栗松溫泉泡湯受傷受困，消防人員花10小時將他抬到登山口後送醫，胡男日前贈送現金和洋酒、禮品感謝，關山消防大隊退回現金，並將禮品轉贈弱勢團體。

胡姓男子110年11月19日前往南橫公路栗松溫泉泡湯，因人工髖關節脫臼受困，台東縣消防局關山大隊從下午1時展開救援，高山嚮導揹工協作員、海端義消林濤然，也立即從向陽山屋趕往栗松溫泉協助。

因從栗松溫泉返回入山口不僅陡坡且路徑狹小難以施力，無法多人同時搬運，救助人員只能將傷患安置在擔架上，架設繩索，一步一步慢慢將傷患往上送，直到深夜11時許才至登山口，花了10小時，出勤24人次。

台東縣消防局救護科長孫揚文今天告訴中央社記者，傷者痊癒後，去年12月20日親自到關山大隊表達感謝，並贈送紅包新台幣2萬元、2瓶洋酒及4盒禮品。小隊長吳濟學認為救護是消防員職責，拒絕收下，僅禮貌性接受未有現金的紅包袋，但胡男僅收回現金，堅決留下洋酒及禮品即離開。

吳濟學認為收受餽贈不妥，於隔日告知消防局政風室，並將禮品送交消防局處理。

孫揚文表示，政風室受理後即依公務員倫理規範規定，經局長管建興核准，今天將禮品轉贈慈善機構「阿尼色弗兒童之家」。（編輯：郭諭儒）1120104