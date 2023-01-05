男子擁槍持毒遇攔查奔逃摔斷腿 新北警逮人送辦

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（中央社記者高華謙新北5日電）新北市保大盤查違停車輛時搜出毒品，車上徐姓男子立刻逃跑，卻因鞋子掉了而摔到膝蓋骨折，他倒地還不斷哀號腿斷了；隨後員警還在車內發現改造手槍及23發子彈，移送檢方偵辦。

新北市政府警察局保安警察大隊指出，第一中隊員警3日晚間11時許在三重區執行巡邏勤務時，發現1輛車違停在超商前，因此上前盤查，發現坐在副駕駛座的55歲徐男支支吾吾，神情有異。

警方表示，員警詢問徐男是否有違禁品，徐男還假裝豪邁地交出背包，員警盤查發現裡面的菸盒有1包安非他命及1組吸食器。

徐男見苗頭不對，立刻轉身拔腿狂奔到附近商場內，過程中因1隻鞋脫落而踉蹌摔倒，導致右腿膝蓋骨折，他倒地時還大喊「我腳斷掉了啦！我腳真的斷了」，員警立即叫救護車協助送醫，並由員警24小時在旁戒護。

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員警另在車輛內置物袋發現2把改造手槍及23發子彈，同行的26歲高姓男駕駛難以撇清關係，警方將高男依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌、徐男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

新北市警局保安大隊長陳保緒指出，對於持有槍械及非法違禁品等不法行為，新北保大將持續攔查，展現強勢作為，掃蕩不法毒品槍枝，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧，民眾若發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。（編輯：戴光育）1120105