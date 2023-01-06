更馨生年貨大街登場 蔡清祥盼傳遞社會關懷

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法務部長蔡清祥（前右）6日出席在台中舉辦的「更馨生年貨大街」活動，盼邀請民眾參與年貨大街活動，在辦年貨之餘，也能從中傳遞社會關懷。（法務部提供）中央社記者蕭博文傳真 112年1月6日

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（中央社記者蕭博文台北6日電）法務部表示，結合更生人及馨生人產品的「更馨生年貨大街」今天於台中登場；部長蔡清祥致詞時表示，希望透過年貨大街活動，邀請民眾一起辦年貨，從中傳遞社會關懷。

法務部發布新聞稿指出，政府為支持更生人改過及協助馨生人（犯罪被害人），持續推動多元保護服務；法務部並主動結合台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會等公益資源，協助更生人及馨生人自立生活。

法務部表示，今天在台中市市政路及龍富路交六廣場舉辦的「更馨生年貨大街」活動，即是協助更生人及馨生人商家展現創業的優質商品，帶動全民消費支持，一起買好商品、過好年。

新聞稿指出，期待更馨生年貨大街透過市集型態，聚集眾人目光及力量，推廣更生人及馨生人的產品；行政院政務委員林萬億受邀出席活動，代表政府給予更生人及馨生人鼓勵，最高檢察署檢察總長邢泰釗、台中市政府法制局長李善植也到場以行動表達支持。

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蔡清祥致詞時表示，疫情對社會經濟造成重大影響，更生人、馨生人的事業經營也受到衝擊；隨疫情趨緩、防疫措施鬆綁，民眾生活逐漸邁入正軌，適逢農曆春節前夕，希望透過年貨大街活動，邀請民眾一起辦年貨，並從中傳遞社會關懷，營造和諧社會。

新聞稿最後提到，現場產品琳瑯滿目，共有88個更生人商品攤位、22個馨生人商品攤位，包含手作麵包、甜點、茶飲、咖啡、農產品、年菜等，物美價廉又實用，現場並舉辦摸彩活動，歡迎社會大眾力挺優質年貨，給予更生人、馨生人關懷與肯定。（編輯：張銘坤）1120106