理事長遭控拔罐涉醫療 協會：彙整資料供警調查

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北6日電）某協會葛姓理事長被控替人拔罐且有療程，造成身體傷害。新北市府說，調查未發現密醫或巧立名目收費。警方則通知葛女到案說明；協會說，將彙整財務資料向警方說明。

新北市海山警分局今天表示，去年12月20日王女報案稱，民國107年5月至111年9月間，遭協會葛姓女理事長，以消除業障與調養身體為由，遊說購買火罐「療程」，並於去年4月陸續發生糾紛。王女指控葛女無相關執照，可能遭詐騙，請求協助。

警方說，新海派出所翌日（12月21日）通知王女補充說明細節，屢次以電話通知葛女，均未獲主動到案；已由分局偵查隊發正式通知函，請葛女到案說明釐清。

民主進步黨籍新北市議員戴瑋珊接受中央社記者電訪表示，受害者陳情指控葛女，稱協會會員身上有業力，須火療拔罐才能復原；受害者接受多次「治療」，甚至身體受傷、起水泡與潰爛，都未停止。

戴瑋珊說，葛女疑掌握受害者家庭狀況與問題，利用民眾脆弱心理促使不斷掏錢；會在手機通訊軟體群組，以消業障名義要求購買商品與課程等，有人花約新台幣500萬元，10多名陳情者被騙約7000萬元。她說，「最主要就是為了斂財」。

戴瑋珊說，協會還申請到新北銀髮俱樂部場地，很多長輩後來也被欺騙，「等於是市政府間接幫助騙子背書」，讓民眾受害。

市府社會局張錦麗以影片與文字聲明，每個月依衛福部規定，查核某協會承接的2處社區照顧關懷據點，並未發現違規事項；因近期民眾檢舉，為維護受服務長輩權益，去年12月26日及今天再度實地查核，發現也都依計畫服務。

張錦麗說，實際訪談2處據點受服務長輩、專職人力與志工，並未發現協會在據點有從事醫療行為或有巧立名目收費。因警方已調查，將暫停據點服務，並持續查核，不允許有違規行為，否則，最重處分將撤除據點。至於葛女擔任新北市府社政顧問，已於去年終止，不再續聘。

市府衛生局表示，去年12月23日民眾檢舉密醫行為，當晚9時至所指控的板橋區文化路某社團協會地址查核時，未發現有民眾執行火罐治療等醫療服務、廣告及器械，證難以認定所有執行醫療行為，將再請民眾提供具體事證，以利後續查察。

衛生局說，衛福部已於104年公告規範，民俗調理是以紓解筋骨、消除疲勞為目的，單純運用手技對人施以傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐等方式，所為之非醫療行為。民俗調理業者，不得以廣告宣稱醫療效能，不得從事醫療行為。

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協會林姓秘書長晚間具名發表聲明表示，葛女是協會成立10年後，因前任理事長臨時辭任，群龍無首之際接下理事長職位。王女是協會創始會員，擔任多年理事，感謝其不離不棄、對社會公益與協會營運的付出。王女家人生病期間，協會的志工都去醫院協助照顧陪病，大家情同姐妹。

聲明表示，拔罐的部分確有其事，是葛女祖傳的山東民俗調理，從未對外宣傳、廣告。因王女認為拔罐對身體調理有輔助作用，才請葛女協助。相關資料與捐款溝通的誤會，都會與前任理事長、前任財務長與會計師、律師，彙整資料後提供警方調查，也對新聞事件造成的不安，向王女、社會大眾道歉。（編輯：張銘坤）1120106