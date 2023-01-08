北市熱炒店幫派成員尋仇 持刀砍人釀1死

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市中山區某熱炒店今晨發生持刀砍人命案，幫派成員林姓男子與友人慶生用餐後遭另一幫派成員黃姓男子等人尋仇，打鬥過程中黃男遭刺傷送醫不治，警方獲報後將雙方人馬送辦。

台北市警察局中山分局中山一派出所今天凌晨1時許接獲報案，指轄內長安東路一段某熱炒店發生傷害案。警方獲報後，立即啟動快打警力到場處理。

警方調查了解，林男及黃男分為基隆市、新北市金山區地方幫派成員，雙方日前在基隆市曾發生衝突，嫌隙未解。

林男案發時與友人在熱炒店慶生用餐，因同行友人在臉書（Facebook）打卡而洩露行蹤，林男等人用餐後要離去時，遭趕到現場的黃男等人於店門口持棍棒刀械攻擊，林男等人隨即奪刀反擊，過程中黃男身中多刀，經送往馬偕醫院搶救後仍不治。

警方指出，事發後員警迅速在案發地點附近攔查到林男，他還一度謊稱只是路過，員警當場拆穿謊言，並在他的車內起出刀械4把及毒品1包。

警詢時，林男坦承不諱，全案持續擴大偵辦中，並依涉違反殺人、毒品防制條例等罪移送台北地檢署偵辦；黃男的同夥則依涉聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌移送。（編輯：戴光育）1120108